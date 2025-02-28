فتح باب التقديم لرياض الأطفال بهذه المدارس

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في المدارس الحكومية (الرسمية/ المصرية) الدولية “IPS - ELS”.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ غدًا السبت 1 مارس 2025، ويستمر حتى الاثنين 31 مارس 2025، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واتباع الإجراءات المطلوبة لضمان تسجيل أبنائهم في المدارس المستهدفة.

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