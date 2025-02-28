ننشر النماذج الاسترشادية لمادة Applid Math للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية لطلاب الصف للصف الثانوي، حيث كشفت عن النماذج الخاصة بمادة Applid Math عبر موقعها الرسمي وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص تدريب فعالة للطلاب على الامتحانات النهائية، عبر الرابط التالي اضغط هنا

قناة "مدرستنا 3" تتيح حل النماذج الاسترشادية

وأعلنت الوزارة أيضًا عن توفير حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يتم تخصيص يوم لكل مادة ويتم عرض الحلقات في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا، مع إعادة عرضها في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، كما يمكن متابعة القناة عبر تردد النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب؛ لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي؛ حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحًا وافيًا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يُسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

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