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مواعيد الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية خلال رمضان.. تعرف عليها

11:08 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

المدارس المصرية اليابانية

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كتب- أحمد الجندي:

حددت المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد الحضور والانصراف في شهر رمضان، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأضافت المدارس المصرية، في منشور اليوم، أن اليوم الدراسي سيبدأ في تمام الساعة 7:45 صباحًا، على أن ينتهي بانصراف الطلاب في الساعة 1:30 ظهرًا.

الجدير بالذكر، أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني زار عدد من المدارس في أسوان برفقة ناتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسفير الإيطالي ميكيلي كواروني، لمتابعة سير العملية التعليمية، والاطلاع على مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.

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