وزير التعليم: نجحنا في تحقيق انضباط كامل للعام الدراسي وحضور منتظم للطلاب

كتب - أحمد الجندي:

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن الوزارة نجحت في تحقيق انضباط كامل للعام الدراسي وحضور منتظم للطلاب بالمدارس، مضيفا أن أولياء الأمور المهتمين بأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة يبذلون جهودًا لضمان انتظامهم في الدراسة، مشددًا على أن الوزارة تحرص على تحسين الفرص التعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساعدهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم في المدارس ورفع جودة التعليم المقدم لهم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عددا من المدارس في محافظة أسوان حيث تابع انتظام العملية التعليمية ومستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، كما شملت الزيارة متابعة برنامج الدمج الشامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة "يونيسف".

ورافق الوزير - خلال جولته - اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا في مصر، والسيدة ناتاليا روسي، ممثل منظمة "يونيسف" في مصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

واستهل الوزير جولته بزيارة مدرسة السادات الابتدائية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، التي تضم 1600 طالب وطالبة، حيث شهد عرضًا قدمه طلاب المدرسة حول أهمية الحفاظ على المياه، وحرص الوزير، خلال الزيارة، على تفقد الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية، والاطلاع على كراسات الطلاب، ومتابعة مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، وتقييم مهاراتهم في القراءة وفهم الدروس، وتحديد مستواهم التعليمي.

وفي إطار برنامج الدمج الشامل للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسيف، تفقد الوزير والمحافظ والسفير الإيطالي وممثل يونيسيف غرفة المصادر بالمدرسة، واطلعوا على ما يتم تقديمه للطلاب، حيث أشاد الوزير بالتفاني الذي يظهره المعلمون في تعليم الطلاب وتحفيزهم على التعلم.

عقب ذلك، توجه الوزير والحضور المرافقين ،لتفقد مدرسة أسوان الثانوية بنات، والتي تضم أيضًا مدرسة إعدادية ملحقة بها، ويبلغ عدد طلابها 760 طالبة، حيث قام الوزير بجولة تفقدية للفصول، واستمع لشرح أحد المعلمين خلال حصة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، وأشاد الوزير بأسلوبه في الشرح، كما ناقش الطالبات في الدرس.

كما اطلع الوزير على أداء الطالبات في المواد العلمية والأدبية، وشاهد شرحًا للطالبات على الشاشة الذكية، وأجرى حوارًا معهن حول المواد الدراسية التي يتم شرحها، لمعرفة مدى استجابتهن واستفادتهن من الدروس.

وخلال تفقد فصول الصف الثاني الإعدادي، تابع الوزير شرحًا لإحدى المعلمات على الشاشة الذكية، وحرص على متابعة مستوى القراءة والكتابة والاطلاع على كراسات الحصة والواجب، كما ناقش الطالبات حول طموحاتهن وأحلامهن ومستوى تحصيلهن الدراسي.

وفي ختام جولته، تفقد الوزير غرفة تحسين الأداء التي تختص بتدريب المُعلمين على التعامل مع ذوي الإعاقات المختلفة من خلال عدد من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة "يونيسيف".

وأوضح الوزير أن برنامج الدمج الشامل "دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام وبرامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، يطبق بشكل علمي في المدارس، وقد حقق نتائج وآثار إيجابية ملحوظة، مؤكدا مواصلة تنفيذ البرنامج لتقديم افضل خدمة تعليمية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه.. أشاد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال بجهود الوزير محمد عبد اللطيف في تحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل الجهود لدعم العملية التعليمية وتطويرها داخل مدارس المحافظة.

بدورها..أشادت نتاليا روسي ممثل منظمة يونيسيف في مصر بما شهدته خلال زيارة المدارس بانتظام العملية التعليمية والنتائج الإيجابية لبرنامج الدمج الشامل، مؤكدة حرص المنظمة على تقديم كافة سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية من الجوانب كافة.

من جهته، ثمن السفير ميكيلى كوارونى سفير إيطاليا في مصر ما شهده خلال الزيارة من انتظام للعملية التعليمية والارتقاء بها وانتظام حضور الطلاب، كما أشاد ببرنامج الدمج الشامل الذي يتم تنفيذه في المدارس لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا استراتيجيا في مجال التعليم بين مصر وإيطاليا كما أن هناك حرص متبادل على تعزيز هذا التعاون في عدد من المجالات المتعلقة بقطاع التعليم.

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