بعد قرار وزير التعليم بتعميمه.. ما هو نموذج التوكاتسو في المدارس؟

كتب- أحمد الجندي:

أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه الوزارة نحو تعميم نموذج التوكاتسو في جميع المدارس الحكومية بالتعاون مع اليابان، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب.

جاء هذا الإعلان خلال احتفالية مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، بحضور السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وكاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، إلى جانب الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات.

ما هو نموذج التوكاتسو؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم، في تقرير لها، أن نموذج التوكاتسو هو مجموعة من الأنشطة التربوية المعتمدة في المدارس المصرية اليابانية، والتي تهدف إلى تنمية الطلاب بشكل متكامل من خلال تعزيز التفكير الإبداعي بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.

أهم أهداف ومكونات أنشطة التو كاتسو:

تنمية شخصية الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال أنشطة تفاعلية متكاملة.

- إكساب الطلاب مهارات حياتية مختلفة، مثل النظافة الشخصية، العمل الجماعي، حل المشكلات، وتحديد الأدوار داخل الفصل والمدرسة.

- تنفيذ أنشطة يومية مثل: غسل اليدين، تنظيف الفصول الدراسية، المشاركة في نظافة المدرسة، الاهتمام بالغذاء الصحي، السلوكيات الإيجابية، والحماية الذاتية.

- غرس قيم الانتماء والمسؤولية والتعاون بين الطلاب من خلال ممارسة الأنشطة الجماعية.

- تعزيز مفاهيم التطوع والعمل الجماعي من خلال ورش فنية وأنشطة اجتماعية تُرسخ قيمة احترام الآخرين ومراعاة مشاعرهم.

- تعزيز الصحة والسلامة والتكيف الاجتماعي، مما يساعد الطلاب على فهم الاختلافات الشخصية والتفاعل بإيجابية مع البيئة المحيطة بهم.

- تحسين بيئة الفصل والمدرسة من خلال الأنشطة الجماعية التي يقوم بها الطلاب، مما يساهم في تنمية قدراتهم على العمل الجماعي والاستعداد للحياة الاجتماعية في المستقبل.

لماذا يتم تطبيق نموذج التوكاتسو؟

يُعد هذا النموذج جزءًا من استراتيجية تطوير التعليم التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته الحياتية، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية أكثر تفاعلًا ومتعة، تُمكن الطلاب من التفكير الإبداعي، والعمل بروح الفريق، واكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل والمجتمع بشكل أكثر فاعلية.

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