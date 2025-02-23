ننشر النماذج الاسترشادية لمادة "الفرنساوي" للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وأتاحت الوزارة اليوم النماذج الخاصة بمادة اللغة الفرنسية عبر موقعها الرسمي، وفقًا للجدول الزمني المحدد الذي يشمل نشر نموذج لمادة واحدة يوميًا من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

وأعلنت الوزارة أيضًا إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب؛ لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي؛ حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحًا وافيًا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يُسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

اقرأ أيضاً:

نقيب المعلمين يكرم معلمة أصيبت ببتر أصبعها أثناء مراقبة امتحانات الإعدادية

"الأعلى للجامعات الخاصة" يوافق على إنشاء جامعتين بالمنصورة وسوهاج

مصدر: تعيين دفعات جديدة معيدين بجامعة الأزهر قريبًا

"التعليم" تبدأ تدريب معلمي اللغة العربية لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية