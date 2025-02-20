"تعليم القاهرة" تبحث تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة في 140 مدرسة

وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذجًا ناجحًا للتعاون القوي بين

كتب - أحمد الجندي:

عقد ياسر أنس، وكيل مديرية التعليم بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، لمناقشة خطة تفعيل البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

تفاصيل المشروع وخطة التنفيذ

تستهدف المرحلة الأولى1000 مدرسة في عشر محافظات، من بينها القاهرة، ويبلغ عدد المعلمين المتدربين 20 ألف معلم سيتم تدريبهم على آليات تنفيذ البرنامج، و الفترة الزمنية للتطبيق من مارس لـ أبريل ومايو 2025.

تنفيذ المشروع في القاهرة

تشمل الإدارات التعليمية المشاركة: (روض الفرج – الساحل – شبرا – حدائق القبة - الزيتون - شرق مدينة نصر – بدر – السلام – المطرية – الوايلي – السيدة زينب – مصر القديمة – حلوان – المستقبل).

وتبلغ عدد المدارس المستهدفة 140 مدرسة، بواقع 10 مدارس رسمية عربية لكل إدارة، وإجمالي الطلاب المستهدفين 74,647 طالبًا، وإجمالي معلمي اللغة العربية المشاركين 818 معلمًا.

إجراءات التنفيذ

- تسجيل بيانات التلاميذ والمعلمين بالمدارس المستهدفة.

- إجراء التقييم الوطني القبلي للطلاب خلال الفترة 16-20 فبراير 2025 بمشاركة 290 موجهًا ومعلمًا.

- إطلاق منصة إلكترونية لرصد نتائج التقييم بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- تدريب المعلمين قبل التنفيذ ودعمهم أثناء التطبيق.

تأكيد على دور المعلم

شدد الدكتور محمد جمال، موجه عام اللغة العربية، على أهمية دور المعلمين في إنجاح البرنامج، مؤكدًا ضرورة مشاركتهم في التدريبات لضمان تحقيق الأهداف التعليمية.

في ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش والإجابة على استفسارات الحضور، مع التأكيد على أهمية تضافر الجهود لإنجاح المشروع وتحقيق المستهدفات التعليمية المرجوة.

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