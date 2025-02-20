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اليوم .. آخر فرصة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

05:00 ص الخميس 20 فبراير 2025

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أن آخر موعد لتقديم تظلمات طلاب الصف الثالث الإعدادي على نتائج الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2025 اليوم الخميس الموافق 20 فبراير ، وذلك للطلاب المتضررين من نتائجهم مشيرة إلى أن فترة التظلمات بدأت في 5 فبراير الماضي واستمرت لمدة أسبوعين.

وأشارت المديرية، إلى أن الطالب أو ولي أمره يمكنه التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة لتقديم طلب التظلم، مع إحضار صورة من رقم الجلوس وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وسداد رسوم التظلم المحددة بـ 35 جنيهًا لكل مادة.

المستندات المطلوبة لتقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية:

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

صورة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

إيصال سداد رسوم التظلم.

استمارة طلب التظلم بعد سحبها وملء البيانات المطلوبة.

بعد تقديم الطلب، يتم تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة من قِبل لجنة الكنترول المختصة.

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