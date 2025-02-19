وزير التعليم يطلع على البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمج الرعاية النفسية باليابان

كتب- أحمد الجندي:

قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بزيارة مجموعة من المؤسسات التعليمية المتخصصة باليابان، شملت مركزًا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مدرسة ثانوية؛ وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاطلاع على الممارسات الناجحة ونظم التعليم الشامل.

وبحسب بيان، رافق الوزير خلال الجولة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و أميرة عواد، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

جولة في مركز طوكيو لدعم التوحد واضطرابات النمو الشاملة

وبدأت الجولة بزيارة مركز طوكيو لدعم التوحد واضطرابات النمو الشاملة (TOSCA)، حيث كان في استقباله ساكاتا يوكيتو، مديرة المركز، وقد أبدى الوزير إعجابه بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن كيفية دمج الرعاية النفسية ضمن البرامج التعليمية مما يساهم في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز صحة الطلاب النفسية، ودمجهم بشكل فعال في المجتمع، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية شاملة تدعم جميع الطلاب.

زيارة مدرسة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على برامج الدمج والرعاية النفسية

وعقب ذلك، انتقل الوزير إلى مدرسة طوكيو متروبوليتان كومي جاكوين لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اطلع على تنفيذ البرامج المقدمة للطلاب ووسائل الرعاية النفسية المقدمة لهم، ورافقه في هذه الزيارة السيد شيمازوي ساتوشي، مدير المدرسة، حيث استعرض أمام الوزير الأنشطة التعليمية والمبادرات التي تهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفقد مدرسة ثانوية يابانية والتعرف على أساليب تطوير المهارات الاجتماعية للطلاب

كما قام الوزير بزيارة مدرسة طوكيو متروبوليتان ميتاكا الإعدادية الثانوية، حيث تفقد عددًا من الأنشطة التعليمية الشاملة، بما في ذلك أنشطة الخاصة التي تركز على تطوير مهارات الطلاب الاجتماعية، ورافقه في هذه الزيارة كوباياشي ماساتو، مدير المدرسة، كما اطلع على نظام التعليم في المرحلة الثانوية.

إشادة الوزير بالبرامج التعليمية اليابانية ودورها في دعم ذوي

وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بزيارة هذه المدرسة ضمن جولته في اليابان، مؤكدًا على احترامه العميق للثقافة اليابانية التي تتشابه مع الثقافة المصرية في العديد من الجوانب، كما أبدى إعجابه بالعروض المتميزة التي قدمها الطلاب، والتي تعكس الحضارة العظيمة للشعب الياباني.

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