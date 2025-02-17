نقيب المعلمين لمصراوي: معاشات المعلمين تتجاوز 160 مليون جنيه في الدفعة الواحدة

كتب- أحمد الجندي:

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أن معاش المعلم يُصرف كل 3 أشهر بمقدار 360 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الرقم قد يبدو صغيرًا في البداية، لكن يكتسب أهميته عندما نأخذ في الاعتبار عدد المعلمين المستحقين للمعاش وأسرهم.

وأوضح "الزناتي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نقابة المعلمين تتحمل أكثر من 550 ألف حالة معاش، مشيراً إلى أن الدفعة الأخيرة تجاوزت 160 مليون جنيه.

وأضاف خلف الزناتي، أن نقابة المعلمين هي النقابة الوحيدة التي تُورث المعاش لأسر المعلمين، مؤكدًا أن بعض الورثة يتجاوز عمرهم الـ90 عامًا.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن قيمة المعاش لا تتناسب مع ما يساهم به المعلم طوال حياته المهنية، حيث كان الاستقطاع الشهري في السابق 2 جنيه ثم أصبح 3 جنيهات، وفي 2012 وصل إلى 4.5 جنيه.

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