وزير التعليم يطلع على التجربة اليابانية في تطوير المناهج والتقييم الإلكتروني

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عدة لقاءات مع مسؤولي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، للاطلاع على استراتيجية تطوير المناهج في اليابان.

أبرز محاور النظام التعليمي الياباني

- تحديث المناهج كل 10 سنوات: يتم تطوير المناهج بناءً على المستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات الوطنية، لضمان تحسين مستوى الطلاب ومعالجة نقاط الضعف.

- إلزامية بعض المواد: تشمل المناهج الإجبارية اللغة اليابانية وتاريخ اليابان، ويتم تدريسها في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وفقًا للدستور الياباني.

- التحاق الطلاب بالجامعات: يخضع الطلاب لاختبارات خاصة تحددها كل جامعة، مع إلزامية النجاح في اللغة اليابانية والتاريخ، خاصة في الجامعات الكبرى.

التحول الرقمي وتدريس البرمجة

- توزيع أجهزة تابلت على جميع الطلاب منذ 2019، بالتزامن مع انتشار وباء كورونا، لدعم التعلم الإلكتروني.

- إدخال البرمجة في المناهج منذ المرحلة الابتدائية، حيث يتم دمجها مع الرياضيات والعلوم، وتصبح مادة مستقلة في المراحل المتقدمة.

-🔗 استخدام التكنولوجيا كوسيلة للتعلم الذاتي والتبادل المعرفي بين المدارس عبر الإنترنت.

التقييم الإلكتروني في اليابان

- تطبيق يحتوي على 40 ألف سؤال، يستخدمه مليون طالب لإجراء اختبارات دورية على مستوى المديريات التعليمية.

- تصحيح إلكتروني تلقائي، مما يخفف العبء على المعلمين ويعزز سرعة تقييم أداء الطلاب.

- إعداد خطط علاجية فردية لمعالجة نقاط الضعف لدى الطلاب بناءً على نتائج التقييمات.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي وزارة التربية والتعليم المصرية للاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير التعليم، بما يعزز جودة المناهج وأساليب التقييم، ويدعم التحول الرقمي في العملية التعليمية.

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