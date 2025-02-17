آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا

كتب- أحمد الجندي:

شدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلاب الصف الثالث الثانوي سرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، مشددة على ضرورة إتمام عملية التسجيل قبل انتهاء الموعد المحدد، والذي سيكون يوم الخميس القادم الموافق 20 فبراير الجاري.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

حددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تم فتح التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت المديريات أن الطلاب ملزمون بتقديم المستندات التالية بعد إتمام تسجيل الاستمارة الإلكترونية:

نسخة أصلية من الاستمارة وصور منها، بالإضافة إلى 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب.

شهادة ميلاد حديثة، إيصال المصروفات الدراسية وصورة منه.

إيصال إعادة قيد للطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المقررة قانونًا.

صورة من بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم الهاتف.

إيصال رسوم تسجيل الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه.

إيصال استلام جهاز التابلت وصورة منه.

طابع دعم وتنمية المشروعات بفئة 10 جنيهات.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

كشفت المديريات التعليمية عن قيمة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، والتي جاءت على النحو التالي:

210 جنيهات للطلاب المتقدمين لأول مرة أو للمرة الثانية.

410 جنيهات للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة أو الرابعة.

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