خبير تربوي يوضح أهمية التقييمات المبدئية قبل شرح الدروس

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن التقييمات التي تجرى قبل بدء شرح الدروس ليست خطأ من الناحية التربوية، بل تعد أداة فعالة إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

وأوضح "حجازي" في تصريحات صحفية، أن هناك نوعًا من التقييمات يُعرف بـ"التقييم المبدئي"، والذي يتم تقديمه في بداية البرنامج التعليمي بهدف التعرف على مستوى المعرفة والخبرات السابقة لدى الطلاب حول الموضوعات التي سيتم دراستها، كما يساهم هذا التقييم في تهيئة أذهان الطلاب وتحفيزهم للتركيز على نواتج التعلم المطلوبة.

وأضاف الدكتور عاصم حجازي، أن هذا النوع من التقييم يتماشى مع خاصية الاستمرارية والشمول في العملية التربوية، حيث تبدأ عملية التقويم قبل الشرح وتستمر حتى بعد انتهاء البرنامج التعليمي.

وشدد أستاذ علم النفس المساعد على أن التقييمات المبدئية تعد أداة تربوية فعالة، طالما أنها تُستخدم لتحقيق أهداف تعليمية محددة، وليس فقط من أجل احتساب درجات أعمال السنة للطلاب.

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