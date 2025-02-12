مدير تعليم الجيزة يحيل مشرف مدرسة بالوراق للشئون القانونية

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كتب- أحمد الجندي:

تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة موسعة بعدد من مدارس إدارتي الوراق وشمال الجيزة التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والانضباط الإداري داخل المدارس.

رقابة مشددة ومحاسبة فورية بإدارة الوراق

بدأت الجولة بزيارة مدرسة الوراق الثانوية بنات، ومدرسة العميد محمد فوزي مدبولي، ومدرسة عبد الله بن رواحة، حيث لاحظ وكيل الوزارة انضباطًا واضحًا داخل المدارس، مع تفعيل الأنشطة التربوية بكفاءة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لضمان بيئة تعليمية محفزة للطلاب.

ورصد "عطية"، في مدرسة الوفاء تعليم أساسي، إخلالًا بسير العملية التعليمية، مما استدعى إحالة المشرف العام إلى الشؤون القانونية، مؤكدًا على أن التهاون في تحقيق الانضباط المدرسي أمر مرفوض، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي تقصير إداري أو تربوي.

إجراءات صارمة لتعزيز الأداء التربوي بإدارة شمال الجيزة

شملت الجولة زيارة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، حيث تبين وجود قصور في تفعيل الإشراف التربوي ودور الأخصائي الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم انتظام أداء معلمة اللغة الإنجليزية، مما أدى إلى إحالة مدير المدرسة للشؤون القانونية، والتوجيه بمتابعة أداء المدرسة لضمان التزامها بالمعايير التربوية.

وفي مدرسة طه حسين، أشاد وكيل الوزارة بحالة الانضباط التعليمي والتزام الهيئة التدريسية، فيما تميزت مدرسة رفاعة الطهطاوي كنموذج يُحتذى به في تفعيل الإشراف اليومي وتحقيق مستوى متميز من النظافة العامة والانضباط الإداري.

أما مدرسة الشهيد مينا مجدي عطية فانوس، فقد رصدت الجولة تفاوتًا في مستوى الأداء الإداري، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل الإشراف التربوي، وتعزيز التعاون بين الهيئة التدريسية والإدارة المدرسية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق جودة تعليمية متميزة.

تشديد على الانضباط الإداري والتربوي

أكد "عطية" خلال جولته أن الالتزام بالمعايير التعليمية والانضباط الإداري يمثلان حجر الأساس في تحقيق بيئة تعليمية مثالية للطلاب، مشددًا على أن الإدارة التعليمية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تقصير.

واختتم وكيل الوزارة جولته بالتأكيد على أن التعليم هو رسالة ومسؤولية، وأن الالتزام بالمعايير التربوية والإدارية هو السبيل الوحيد لتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم، وفق رؤية وطنية طموحة تعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجال التعليم.

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