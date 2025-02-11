مع انطلاق الفصل الثاني.. نصائح غذائية لوصول الطلاب لأعلى مستوى تركيز

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، عدد من النصائح الغذائية للطلاب، منها الاهتمام بالاستراتيجيات المشتركة القائمة على التمارين الرياضية وإدارة النظام الغذائي حيث يمكن أن تحقق معا أقصى فائدة لتعزيز الصحة العصبية، فالتمارين الرياضية تتفاعل مع التدخلات الغذائية مما يزيد من الآثار الإيجابية على وظائف المخ، ويقلل من الآثار غير الصحية الناتجة من النظام الغذائي عالي الدهون، كما تزيد التمارين من تدفق الدم إلى المخ عند ممارسة الرياضة، مما يساعد على إزالة السموم من الجسم وتوفير الأكسجين، وثبت أن ممارسة الرياضة قبل يوم طويل من العمل الشاق تساعد في زيادة إفراز هرمونات الإندورفين، الذي يساعد على الشعور بالسعادة والاسترخاء.

وأضافت أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، قسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، أن هناك نصائح إضافية للوصول إلى مستوى عالي من التركيز منها النوم جيداً حيث تشير الأبحاث إلى أن النوم يؤثر على كيفية احتفاظ عقلك بالمعلومات، والحصول على قسط كافٍ من الراحة (البالغون الأصحاء ما بين 7-9 ساعات/الليلة) يمكن أن يساعد في الحفاظ على تركيز الفرد في اليوم التالي، كما أن عادات النوم الصحية على مدى فترات طويلة يمكن أن تؤدي إلى ذاكرة أقوى.

وأوضحت السيد، خلال نشرة بحثية، صادرة عن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة والقضاء على عوامل التشتيت، والتكنولوجيا يمكن أن تكون واحدة من أكبر مصادر التشتيت لدينا والتي قد تسبب فقدان التركيز، لذا وجب تقليل مشاهدة التلفاز، الابتعاد أو غلق الهواتف الذكية أثناء تأدية المهام أو الاستذكار.

أما عن فوائد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فنصحت بتناول الكثير أو القليل غير الكافي من الغذاء عن الاحتياج اليومي، له أكبر الأثر على التركيز والقدرات المعرفية، فقد تجعلك الوجبة الثقيلة تعاني من الغثيان أو عسر الهضم اخلال بعمليات الأيض، اضطرابات بالنوم، التعب والإرهاق، في حين أن القليل من السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى الضعف العام، الصداع، شّعور بالدوخة، والإغماء.

كما نصحت الطلاب بأن يبدأوا يومهم بوجبة من عصير الفاكهة الطازجة وخبز كامل الحبوب مع السلمون وفنجان من القهوة، بالإضافة إلى هذه الوجبة المتوازنة عليك محاولة القيام بهذه المهام وجعلها جزء من روتينك اليومي الذي يتضمن القراءة وممارسة الشعائر الدينية، الحصول على حصة كافية من النوم، تناول كمية كافية من الماء وتجنب الجفاف من 3-4 لتريومياً، وممارسة الرياضة، والتأمل لتفكير واضح والاسترخاء.

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