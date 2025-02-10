مواعيد الدراسة في رمضان 2025.. مصدر بالتعليم يحسم الجدل

كتب- أحمد الجندي:

يترقب الطلاب وأولياء الأمور مواعيد الدراسة خلال الشهر الكريم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، خاصة أنه يتزامن مع الفصل الدراسي الثاني للعام 2024 – 2025.

لا تعديل في مواعيد الدراسة خلال رمضان

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد الدراسة في المدارس خلال شهر رمضان ستظل كما هي دون أي تعديل، مع منح الإدارات المدرسية الحرية في تنظيم الجدول الدراسي بما يتناسب مع طبيعة كل مدرسة وظروفها خلال الشهر الكريم.

حرية تنظيم الجدول الدراسي لكل مدرسة

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كل مدرسة ستعمل على ضبط مواعيد الحصص والأنشطة وفق ما تراه مناسبًا، مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلاب.

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