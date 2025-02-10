إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة

"التعليم" تنظم ورشة عمل لتدريب معلمي الصف الأول الإعدادي على المناهج الجديدة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحةَ النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة، اليوم الإثنين، على موقع الوزارة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، على أن تتم إتاحة مادة يوميًّا عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأعلنت الوزارة أيضًا إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلولًا نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب؛ لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي؛ حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحًا وافيًا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يُسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقديم الدعم والتحفيز لهم؛ من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي، واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات.

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