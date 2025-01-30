رسمياً.. نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالقاهرة 2025 -رابط الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن اتاحة نتيجة الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل للعام الدراسي 2024-2025 للصفوف من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي.

رابط نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالقاهرة 2025

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

نتيجة الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالقاهرة 2025

ويشمل الإعلان نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

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