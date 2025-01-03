كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025 وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول 2025 حيث يعقد امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادى 2025 يوم السبت 11 يناير.

مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الأسئلة تغطي مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- ليس الفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله علي 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب علي 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معاً للفصل الدراسي الثاني.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعتين.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

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