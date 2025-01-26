أول تحرك من التعليم بعد وقف تدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الدولية

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية، بما في ذلك طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إدارة الشؤون القانونية ستستلم حيثيات الحكم لدراستها.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن إدارة الشئون القانونية ستتولى تحديد الإجراء القانوني المناسب، سواء بالطعن أو الالتزام بالحكم، وذلك بعد عرضه على وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار اللازم.

يُذكر أن الحكم أثار جدلًا واسعًا بشأن تنظيم المناهج الدراسية لطلاب الشهادات الدولية، مع توقعات باتخاذ الوزارة خطوات واضحة في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

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