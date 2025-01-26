مدحت هلال مستشارا لوزير التعليم لشئون التطوير الإداري

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، قرارًا بتعيين الدكتور مدحت هلال مستشارًا للوزير لشئون التطوير الإداري.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الإدارة وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، وتحسين بيئة العمل داخل الوزارة.

اقرأ أيضاً:

"التعليم": تدريبات لمعلمي أول إعدادي على المناهج المطورة الأربعاء المقبل

خريطة توزيع مناهج المرحلة الابتدائية بالفصل الدراسي الثاني