تعيين الدكتورة شيرين حمدي مستشارًا لوزير التعليم للمعاهد القومية

كتب- أحمد الجندي:

أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا، بتعيين الدكتورة شيرين حمدي مستشارًا للوزير للمعاهد القومية لتستمر رحلتها داخل أروقة الوزارة التي بدأتها قبل 7 سنوات.

وفي وقت سابق، اعتذرت "شيرين" عن الاستمرار في منصبها كمستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بعد مسيرة حافلة استمرت 7 سنوات.

وعملت " حمدي "في منصبها منذ تولي الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم، وحققت خلال هذه الفترة حضورًا بارزًا وإدارة حكيمة تحت قيادة ثلاثة وزراء مختلفين، ما جعلها تُلقب بين العاملين في الوزارة بـ"سيدة الديوان" و"المرأة التي تقف خلف الوزير".

وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر، قرارًا بإسناد الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير للدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

كما قرر الوزير، تعيين الكتورة شيرين حمدي مستشارًا للوزير للمعاهد القومية، كما قرر أيضا تعيين الدكتور مدحت هلال مستشارا للوزير للتطوير الإداري.

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