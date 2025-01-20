خطأ فني أم تسريب؟.. بيان رسمي لتعليم القاهرة بشأن سبب تأجيل امتحان الدين لـ 3 إعدادي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، سبب تأجيل امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية للشهادة الإعدادية، الذي تم عقده صباح اليوم.

وأوضحت المديرية في بيان لها، الاثنين، أن سبب تأجيل امتحان التربية الدينية للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يعود إلى وجود خطأ فني أثناء طباعة الامتحان.

وأكدت المديرية أن القرار يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب، حيث تقرر عقد الامتحان المؤجل يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، بعد انتهاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وشددت المديرية على التزامها بضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم ودقيق بما يحقق مصلحة الطلاب والعدالة بينهم.

كان أولياء أمور طلاب بالشهادة الإعدادية تداولوا منشورات ورسائل عبر صفحات التواصل الاجتماعي وجروبات الواتس، زعموا تسريب امتحان الدين للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

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