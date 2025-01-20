تأجيل امتحان الدين للشهادة الإعدادية بالقاهرة لهذا السبب

كتب- أحمد الجندي:

أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة إلى يوم الخميس المقبل، الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن قرار التأجيل جاء نتيجة مشكلة في طباعة أوراق الامتحانات، نافياً صحة الشائعات التي ترددت حول تسريب الأسئلة.

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة لضمان إجراء الامتحانات بشكل منتظم، مع مراعاة مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة بينهم، مشيرًا إلى أن كافة الجهود تُبذل لتفادي أي مشكلات مشابهة في المستقبل.

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