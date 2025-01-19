وزير التعليم يدعو رؤساء التحرير لزيارة المدارس المصرية اليابانية

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن 55% من الطلاب يلتحقون بالتعليم الفني مقارنة بـ45% للتعليم الثانوي العام.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي الذي عقد اليوم مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية بحضور مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

وأوضح "عبداللطيف" أن هناك نماذج ناجحة للغاية في هذا المجال، منها 82 مدرسة تعمل وفق شراكات مع القطاع الخاص وتقدم مستوى عالمي من التعليم.

ولفت الوزير إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل تجربة ناجحة للغاية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار وزير التربية والتعليم الفني، إلى المدارس المصرية اليابانية، واصفًا إياها بأنها من أعظم النماذج التعليمية في مصر، حيث تُقدّم تعليمًا على أعلى مستوى بمشاركة خبراء يابانيين يعملون بجد لضمان جودة العملية التعليمية كما دعا رؤساء التحرير لزيارة هذه المدارس للاطلاع على الجهود المبذولة ومستوى النجاح الذي حققته.

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