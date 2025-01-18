طالبة تكسر أنف زميلتها في مدرسة دولية.. والتقرير الطبي يوصي بهذا الإجراء

كتب- أحمد الجندي:

تعرضت طالبة بمدرسة دولية بالقاهرة لإصابة إثر مشاجرة مع زميلتها، حيث أظهر التقرير الطبي أنها تعاني من كسر في عظام الأنف.

وأوضح التقرير، أنه تم إجراء "رد كسر" وتركيب دعامة خارجية للطالبة المصابة، مع توصية بالراحة لمدة أسبوعين للتعافي.

وقعت الحادثة يوم 16 يناير الجاري، عندما تعدت طالبة على زميلتها داخل المدرسة، وعلى الفور، حرر والد الطالبة المصابة، محضرًا بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس برقم 667 جنح، للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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