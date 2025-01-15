وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب كانت 9%.. وإذا حضر الطالب يغيب المعلم

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة حضور الطلاب في المدارس عند استلام الوزارة كانت تبلغ 9% فقط، بينما بلغت نسبة الحضور في التعليم الخاص 15%، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.



جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.



وأوضح "عبد اللطيف" أن ضعف الحضور كان نتيجة لعدة مشكلات، أبرزها ارتفاع كثافة الطلاب داخل الفصول، مما أدى إلى عدم توفر أماكن جلوس كافية للطلاب، بالإضافة إلى النقص الكبير في أعداد المعلمين.



وقال: "إذا جلس الطالب في الفصل بهذا الوضع، سيواجه مشكلة أخرى تتمثل في غياب المعلم".



وأكد عبد اللطيف أن هذا الوضع يستلزم اتخاذ قرارات جريئة وبذل جهود استثنائية لتحسين العملية التعليمية وضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.



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