يعقد غداً.. تعرف على نماذج امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي 2025

نظام البكالوريا المصرية.. "س و ج" كل ما تود معرفته عن بديل الثانوية العامة

"تعليم الجيزة": استعداد كامل لاختبارات نصف العام الدراسي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نماذج امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي، حيث يعقد الامتحان غداً الاثنين الموافق 13 يناير 2025.



شكل نموذج امتحان مادة الجبر للصف الثاني الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن النموذج يحتوي علي 5 أسئلة وهي:

- السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

- السؤال الثاني:أكمل كل من العبارات التالية لتصبح صحيحة.

- السؤال الثالث: اختصر مايلي لأبسط صورة.

- السؤال الرابع: أوجد قيمة.

- السؤال الخامس: أثبت أن النقط التالية تقع علي استقامة واحدة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



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