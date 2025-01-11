14 مادة في 3 سنوات.. "التعليم" تحدد تفاصيل تطبيق البكالوريا المصرية

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواد في نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقها العام المقبل على طلاب الصف الأول الثانوي العام على تدريس 14 مادة منهم 7 مواد بالصف الأول الثانوي العام و7 مواد بالصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

وأوضحت الوزارة، أن المواد الدراسية في الصف الأول الثانوي العام تشمل: التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة وهي:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتي الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

- مواد الصف الثالث الثانوى العام 3 مواد حيث تعتبر التربية الدينية مادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء مستوي رفيع والكيمياء مستوي رفيع، والهندسة وعلوم الحاسب تشمل الرياضيات مستوي رفيع والفيزياء مستوى رفيع، والأعمال تشمل الاقتصاد مستوى رفيع والرياضيات والآداب والفنون تشمل الجغرافيا مستوي رفيع وإحصاء.

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