مدرسة خاصة تمنع دخول الطلاب بسبب المصروفات الدراسية.. والتعليم تتحرك

كتب- أحمد الجندي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تُظهر طلابًا خارج إحدى المدارس الخاصة، بعد أن منعت مديرة المدرسة، الطلاب من الدخول بسبب تأخر أولياء أمورهم في سداد المصروفات الدراسية.

وقال شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم إرسال لجنة من الإدارة التعليمية التابعة لإدارة النزهة، وممثل قانوني للتحقيق في الحادثة.

وأوضح "زلطة" لمصراوي، أن المشكلة تم حلها مع إدارة المدرسة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أنه تم توقيع جزاء إداري على مدير المدرسة نتيجة هذا التصرف.

من جانبها قالت إنجا عزمي، إحدى أولياء الأمور، إن إدارة المدرسة قامت بطرد الطلاب بسبب عدم سداد القسط الشهري المستحق خلال شهر ديسمبر.

وأوضحت" عزمي" لمصراوي، أن المدرسة لم تكتفِ بمطالبة أولياء الأمور بدفع المصروفات، بل أخرجت الطلاب بالفعل من المدرسة وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم، ووصفته بـ"مشهد غير إنساني".

وأشارت إلى أن الواقعة ليست الأولى، إذ حدث موقف مشابه في بداية العام الدراسي حيث رفضت المدرسة استقبال الطلاب حتى دفع المصروفات

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