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تحتاج 17 ألف فصل.. وزير التعليم: 700 ألف زيادة في أعداد الطلاب بالمدارس سنويًا

10:54 م السبت 07 ديسمبر 2024

تحتاج 17 ألف فصل.. وزير التعليم 700 ألف زيادة في أ

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كتب- أحمد الجندي:

ترأس محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على ماتم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام الحالى، ومناقشة عدد من المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذلك مناقشة الموازنة العامة للخطة الاستثمارية للهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

واستعرض الوزير الآليات وحلول التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم على أرض الواقع بذل العديد من الجهود لتصل نسبة حضور الطلاب حاليا إلى أكثر من ٩٥٪؜ في مختلف مدارس الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواصلة نجاح انضباط العملية التعليمية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وهيئة الأبنية التعليمية، موضحًا أن هناك زيادة فى أعداد الطلاب الملتحقة بالمدارس سنويا بما يقرب من ٧٠٠ ألف طالب فى حاجة إلى ١٧ ألف فصل، مما يتطلب بذل جهود مكثفة للابقاء على كثافة الفصول بما لا يتعدى ٥٠ طالب في الفصل.

تحتاج 17 ألف فصل.. وزير التعليم 700 ألف زيادة في أعداد الطلاب بالمدارس سنويًا (2)

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محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الهيئة العامة للأبنية التعليمية الموازنة العامة للخطة الاستثمارية أعداد الطلاب بالمدارس
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