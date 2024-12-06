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"التعليم"تقرر تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس لكافة المراحل التعليمية

09:07 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً إلى المديريات التعليمية، بشأن تعميم رياضة الشطرنج بجميع المدارس لكافة المراحل التعليمية وبالتعاون مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج وذلك للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة، أنه بناءا علي التعاون المثمر بين الادارة المركزية لتطوير المناهج -مستشار تنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية مع الاتحاد المصري للشطرنج نرجو التكرم بتوجيه موجه عام التربية الرياضية بالمديرية التعليمية بتعميم رياضة الشطرنج بالمدرسة بجميع المراحل التعليمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع فروع الاتحاد المصري للشطرنج.

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير التعليم المصري ومناهجه حيث أنه هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات لنهضة فكرية واجتماعية واقتصادية شاملة لتنشئة جيل واعي قادر علي النهوض بمستقبل الوطن.

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وزارة التربية والتعليم الاتحاد المصري للشطرنج التعليم المصري تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس
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