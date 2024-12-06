مميزات وشروط التقديم في مدرسة "بي تك للتكنولوجيا التطبيقية"

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية من أهم النظم التعليمية الحالية حيث تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

مميزات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

جات مميزات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، بحسب الصفحة الرسمية الخاصة بها، كما يلي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب.

- يحصل خريجو المدرسة على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تخصصات مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات.

- قسم المبيعات وخدمة العملاء.

- قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

شروط القبول بمدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية

- حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة).

- حصول الطلاب (بنين - بنات) على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

- التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 سنة.

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