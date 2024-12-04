موعد تقييمات منتصف العام لأولى وثانية ابتدائي - تعرف على الضوابط

كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى للفصل الدراسى الأول 2024/2025.

وأكدت الوزارة، أنه فى ضوء الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم الفنى بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسى ومتابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

ضوابط تقييم الصف الاول والثاني الابتدائي

وأوضحت أنه طبقاً للقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024، تقرر عقد تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى عن الفصل الدراسى الأول وفقًا لما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزارى 136 لسنة 2024 وهي كالتالي:

-يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية " ).

-مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024 على أن يتم: -

- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

-تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

- اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتي 5 يناير 2025 مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الإبتدائي تقييم مبدئي.

- التقييم النهائي يعتبر من 16 يناير 2025 وحتي 23 يناير 2025.

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