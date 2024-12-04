فيديو.. مادة اللغة العربية| شرح درس "الأمر والنهي" للصف الثاني الابتدائي مع أشطر

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الأربعاء، عن شرح مادة اللغة العربية " الأمر والنهي" للصف الثاني الابتدائي.

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في الترم الثاني

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها اليوم الأربعاء، صحةَ ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وأكد شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتردد حول إلغاء التقييمات الأسبوعية غير صحيح، منوهًا بأن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، وأن كل القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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