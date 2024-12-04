كتب- عمر صبري:

بدأت الجامعات الخاصة والأهلية، في الإعلان عن المقاعد والأماكن الشاغرة أمام طلاب الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من شهادات خلال موسم تنسيق نصف العام 2025.

مقاعد شاغرة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

في هذا السياق، أعلنت الجامعة الروسية، عن أماكن متاحة لطلاب الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والعربية والأجنبية ومدارس STEM والراغبين في الالتحاق بالجامعة في إحدى كلياتها.

وأوضحت الجامعة، أن المقاعد الشاغرة في: كليات الهندسة، وكلية الصيدلة فارم دي وفارم دي كلينيكال، وكلية طب الفم والأسنان.

كما أوضحت الجامعة، أن المقاعد الشاغرة توجد أيضًا في كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية الفنون الجميلة، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية الألسن واللغات التقنية.

وأشارت إلى أن التقديم مباشر من خلال الحضور لمقر الجامعة، أو التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

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