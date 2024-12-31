"التعليم" تُعلن طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2026

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق سداد المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026 وذلك بعدما أعلنت المدارس المصرية اليابانية عن فتح باب التقديم للالتحاق بها هذا العام بداية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 30 يومًا.

مصروفات المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بقيمة سداد المصروفات الدراسية بالمدارس المصرية اليابانية فهي كالتالي:

- قيمة المصروفات هي 18 ألف و650 جنيها " ثمانية عشر ألفا وستمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير غير شاملة الزي المدرسي والكتب الدراسية.

- يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولي الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائي، الصف الأول الإعدادي) والمستجدين بكل الصفوف وهي قيمة إضافية علي قيمة المصروفات الدراسية.

طرق سداد المصروفات الدراسية

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزي المدرسي.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزي المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر.

- متاح سداد الأقساط بطرق ووسائل مختلفة.

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