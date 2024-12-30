نماذج امتحان مادة الهندسة للصف الثاني الاعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة الهندسة للصف الثاني الإعدادي 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، حيث يعقد امتحان مادة الهندسة للصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير.

شكل نموذج اختبارات مادة الهندسة للصف الثاني الاعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية تحتوي علي عدة أسئلة والتي منها:

السؤال الأول : أكمل ما يأتي.

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

السؤال الثالث: أوجد بالبرهان.

السؤال الرابع: أوجد بالبرهان محيط مثلث.

السؤال الخامس: أثبت أن.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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