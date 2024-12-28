فيديو .. مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم السبت، عن مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي.

فتح باب الترشح لمنصب رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وافق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة ترشيح رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة لمن مضى عليه 3 سنوات في لجنته للعمل في امتحانات الثانوية العامة 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد موافقة محمد عبد اللطيف،وزير التربية والتعليم تم إتاحة التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، عن فتح باب التقدم للترشح في لجان امتحانات الثانوية العامة للعمل كرئيس أو وكيل للجان النظام والمراقبة.

وأكدت الوزارة، على أن التقديم سيتاح خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتى في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة وضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكفاءة وشفافية.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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