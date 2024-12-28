فيديو .. مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم السبت، عن مراجعة مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025، للصف الثالث الإعدادي والتي ستبدأ السبت 18 يناير وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالجيزة

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 كالتالي:

- السبت 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

- الاثنين 20 يناير: امتحان الجبر والإحصاء والهندسة.

- الثلاثاء 21 يناير: امتحان اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 22 يناير: امتحان العلوم والتربية الفنية.

- الخميس 23 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.







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