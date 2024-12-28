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فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

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فيديو.. مراجعة مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي مع "أشطر"

03:25 م السبت 28 ديسمبر 2024

الصف الثالث الإعدادى

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كتب- محمد نصار:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم السبت، عن مراجعة مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، وذلك قبل انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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مصراوي مصراوي وأشطر الصف الثالث الإعدادي مادة اللغة الإنجليزية
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