فيديو.. مراجعة مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي مع "أشطر"

كتب- محمد نصار:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم السبت، عن مراجعة مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، وذلك قبل انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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