للحد من الغش.. مؤسس جروب "مصر والتعليم": وقف "التليجرام" أثناء امتحانات الثانوية ضرورية

كتب- أحمد الجندي:

قالت أميرة يونس، مؤسس جروب "مصر والتعليم" إن القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة يعتمد على شركة الاتصالات حيث يجب أن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال وقف تطبيق "التليجرام" أثناء فترة الامتحانات، حيث يتم إرسال الأسئلة وحلولها عبره في بعض الأحيان.

دعوة لوقف "التليجرام" أثناء الامتحانات للحد من التسريبات

وأوضحت " يونس" في تصريحات لمصراوي، أن وقف تطبيق "التليجرام" خلال فترة الامتحانات قد يكون خطوة فعّالة، إذ يُستخدم أحيانًا لتسريب الأسئلة ونشر الإجابات، خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل.

أهمية التشويش التكنولوجي في المدارس الريفية والخاصة

وأشارت مؤسس جروب "مصر والتعليم" إلى أهمية تطبيق التشويش التكنولوجي في المدارس، خصوصًا في المدارس الموجودة بالأرياف مشيرة إلى ضرورة مراقبة الكاميرات داخل اللجان لضمان منع الغش، معتبرة أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة.

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