"أمهات مصر": أولياء الأمور يشكون من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب- أحمد الجندي:

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن هناك شكاوى من أولياء الأمور بشأن مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025 في بعض المحافظات.

وأوضحت "أحمد ،" في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اشتكوا من احتواء الجدول على امتحان مادتين يوميًا دون وجود أيام فاصلة، مما يؤثر على استعداد الطلاب للامتحانات التالية، كما طالبوا بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية بأسبوع، وفقًا لما ذكروه.

وتابعت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن أولياء أمور طلاب محافظة الجيزة أعربوا عن استيائهم من تأخر صدور جداول امتحانات منتصف العام حتى الآن، مستنكرين هذا التأخير.

وأضافت "عبير،" أنها تلقت شكاوى بشأن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة بني سويف، والذي يتضمن وضع ثلاث مواد في يوم واحد وذكرت مثالاً: "العلوم والدراسات والتكنولوجيا في يوم واحد، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا".

من جانبه.. تفاعل العشرات من أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، و إئتلاف أولياء الأمور، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاءت التعليقات كالتالى:

قالت إحدى أولياء الأمور: " جدول امتحانات ثانية ثانوي تاني يوم رياضة بحته ورياضة تطبيقية، صعب جدا الطالب هيجيب تركيز منين، وكمان البحتة ساعتين بس ازاي ده".

وأضافت أخري: " ايوة الامتحانات من 8 الصبح بصراحة صعب جدا الميعاد طول عمرنا متعودين انها ٩ الصبح و الناس اللي ساكنه بعيد عن المدارس مع زحمة الطرق وقت الامتحان فيها مشكلة والبديل انها تنزل بدري جدا في البرد و الشبورة لأطفال ياريت نراعي سنهم".

وذكرت ولي أمر أخري: "جدول الاعدادية محافظة القاهرة سئ جدا، إزاي مادة الهندسة مع الانجليزى وياريت المواد خارج المجموع زى الكمبيوتر والدين نمتحنهم قبل المواد الأساسية بأسبوع علي الأقل.

وأشارت ولي أمر أخري: "جدول الشهاده الاعداديه بمحافظه القليوبيه تقيل جداً ومفيش وقت للمراجعه كافي وضغط كبير علي الطالب".

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