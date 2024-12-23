بالفيديو .. شرح مادة العلوم "محاولات تصنيف العناصر" للصف الثاني الإعدادي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الاثنين، عن شرح مادة العلوم "درس محاولات تصنيف العناصر" للصف الثاني الإعدادي.

"التعليم" تصدر توجيهات مهمة بشأن غياب طلاب الثانوية 2025

أرسلت المديريات التعليمية خطاباً إلى الإدارات التعليمية بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025.

وشددت المديريات التعليمية، على أنه في حالة تغيب الطالب بعذر مرضي أو قهري عليه أن يتقدم إلى المدرسة المقيد بها بالمستندات الموثقة والمعتمدة التي تثبت هذا العذر وإذا كان تغيب الطالب عن فصل دراسي كامل أو عن عام دراسي كامل يسمح للطالب بأداء الامتحانات في جميع المواد بالدرجة الكلية للمادة وفقا للقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 .

وأكدت المديريات التعليمية، على أنه عند تغيب الطالب جزءا من العام الدراسي يقبل عذره بالنسبة للغياب فقط ويستمر قيده بالمدرسة كطالب منتظم ولا يكسب ذلك الطالب أحقيته في الحصول على درجات اعمال السنة السلوك المواظبة التقييمات والكراسة والواجبات والاختبارات الشهرية.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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