موعد امتحانات نصف العام للصف الثالث الابتدائى بمدارس القاهرة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جدول امتحانات نصف العام 2025، للصف الثالث الابتدائي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 يناير.

جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الابتدائى بمدارس القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات نصف العام للصف الثالث الابتدائى بمدارس القاهرة كالتالى:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان متعدد التخصصات.

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