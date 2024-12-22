موعد امتحانات منتصف العام للصف الأول الإعدادي بمدارس القاهرة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن جدول امتحانات منتصف العام 2025، للصف الأول الإعدادي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 15 يناير.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الأول الإعدادي بمدارس القاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات منتصف العام للصف الأول الإعدادي بمدارس القاهرة كالتالى:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة العلوم.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

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