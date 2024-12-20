مؤسس " أمور مصر" تقدم نصائح مهمة للطلاب وأولياء الأمور استعداداً لامتحانات منتصف العام

كتب- أحمد الجندي:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إنه يجب علي الطلاب الاستعداد الجيد لامتحانات منتصف العام الدراسي، التي تتزامن مع برودة الطقس للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأوضحت "الحزاوي" أن التنظيم الجيد والتشجيع يلعبان دورًا كبيرًا في تخفيف الأعباء النفسية عن الأبناء، مما يساعدهم على تحقيق النجاح والتفوق في الامتحانات.

نصائح للطلاب استعداداً لامتحانات منتصف العام

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر علي أن هناك نصائح يجب علي الطلاب اتباعها استعدادًا لامتحانات منتصف العام وهي :

• تقبل القلق والتوتر كأمر طبيعي، مع ضرورة السيطرة عليه ليبقى في حدوده المعقولة.

• المذاكرة على مكتب في مكان منظم ومهيأ جيدًا بالإضاءة والتهوية، مع الابتعاد عن المشتتات.

• إعداد جدول للمذاكرة لإدارة الوقت بشكل فعال، مع التدريب على حل نماذج الامتحانات السابقة.

• تناول الأطعمة التي توفر الدفء والطاقة مثل شوربة العدس، البطاطا، والبليلة، مع الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

• شرب المشروبات الساخنة مثل الكاكاو، والحد من استهلاك المنبهات.

• ممارسة تمارين رياضية بسيطة عند الشعور بالملل لاستعادة النشاط.

• تجنب الضغط النفسي على الأبناء أو مقارنتهم بآخرين لتجنب الإحباط.

• توفير بيئة منزلية هادئة خالية من المشاحنات الزوجية.

• دعم الأبناء بأسلوب المكافآت والتحفيز، حتى بأبسط الأشياء، مع استخدام الكلمات التشجيعية التي تعزز ثقتهم بأنفسهم.