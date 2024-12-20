بالفيديو .. شرح مادة اللغة العربية درس "الحرباء" للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الخميس ، عن شرح مادة اللغة العربية درس "الحرباء" للصف الثاني الابتدائي.

وزير التعليم لفائزين بمسابقة العلوم والهندسة: أنتم مستقبل مصر

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا كبيرًا لاكتشاف ودعم المواهب والمبتكرين في المجالات الأكاديمية والعلمية والرياضية. وأضاف أن الوزارة ملتزمة برعاية هؤلاء الموهوبين، وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق النجاح، ليصبحوا قادة مبدعين وقادرين في المستقبل.

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا كبيرًا لاكتشاف ودعم المواهب والمبتكرين في المجالات الأكاديمية والعلمية والرياضية. وأضاف أن الوزارة ملتزمة برعاية هؤلاء الموهوبين، وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق النجاح، ليصبحوا قادة مبدعين وقادرين في المستقبل.

وأوضح "عبد اللطيف" أن المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF) تُعد إحدى المسابقات الدولية المرموقة في العلوم والهندسة في مرحلة التعليم قبل الجامعي. وهي منتدى عالمي يحتفي بالابتكار والإبداع العلمي، ويتيح للطلاب فرص الاستكشاف والاكتشاف والابتكار. من خلال المشاركة، يكتسب الطلاب مهارات قيمة في مجالات البحث العلمي، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، أثناء مواجهة التحديات العلمية الملحة.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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