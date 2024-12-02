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مراجعة شهر أكتوبر لمادة العلوم للصف الثالث الإعدادي مع أشطر -(فيديو)

07:17 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

يُقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الاثنين، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة العلوم للصف الثالث الإعدادي.

موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس2014

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025، والتي ستبدأ يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حيث تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.


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