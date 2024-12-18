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بالفيديو.. شرح درس "النور والظلام" في اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي مع "أشطر"

11:44 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

شرح درس الأمر والنهي للصف الثاني الابتدائي مع أشطر

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كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

تأتي حلقة اليوم الأربعاء ، عن شرح مادة اللغة العربية درس " النور والظلام " للصف الثاني الابتدائي.

موعد امتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، حيث تبدأ 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

يذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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أشطر مصراوي وأشطر المراجعات الشاملة امتحانات منتصف العام لصفوف النقل اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي
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